Госавтоинспекция ищет очевидцев смертельного ДТП в Копейске

Согласно информации от пресс-службы регионального ведомства, смертельное ДТП произошло 6 марта, примерно в 21 час по местному времени. На 27-м километре автодороги «Иртыш», соединяющей Челябинск, Омск, Курган и Новосибирск, на территории Копейского городского округа неизвестный водитель сбил пешехода. Гражданин ходил по краю проезжей части, когда попал под колёса машины. Помощи он не дождался, скончавшись от полученных травм.