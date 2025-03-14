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Госавтоинспекция ищет очевидцев смертельного ДТП в Копейске

ГАИ Челябинской области просит о помощи жителей Копейска и гостей города, которые могли находиться рядом с местом трагедии.

Согласно информации от пресс-службы регионального ведомства, смертельное ДТП произошло 6 марта, примерно в 21 час по местному времени. На 27-м километре автодороги «Иртыш», соединяющей Челябинск, Омск, Курган и Новосибирск, на территории Копейского городского округа неизвестный водитель сбил пешехода. Гражданин ходил по краю проезжей части, когда попал под колёса машины. Помощи он не дождался, скончавшись от полученных травм.

Водитель, задавивший пешехода, скрылся, и теперь его ищет полиция. Всех, кто мог находиться рядом с местом трагедии или располагает какой-либо информацией о преступнике, просят посетить Копейское отделение МВД. Со своей стороны правоохранительные органы гарантируют конфиденциальность разговора.