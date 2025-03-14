В Краснодаре росгвардейцы задержали приезжего, находящегося в федеральном розыске

Неизвестно мужчину правоохранители заметили на улице 30-я Линия.
В соцсетях Росгвардии Краснодарского края отметили, что 32-летний житель Кемеровской области, увидев патрульную машину, ускорил шаг, а затем побежал.
Росгвардейцы смогли догнать приезжего. Проверка по базе данных показала, что мужчину разыскивает ГУ МВД РФ по Алтайскому краю. По сведениям вневедомственной охраны, летом 2024 года в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД, повлёкшее причинение тяжкого вреда здоровью человека. Предполагаемого нарушителя передали полиции.