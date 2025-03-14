Большая пробка образовалась на МКАД из-за смертельного ДТП

Ранее смертельное ДТП на Минской кольцевой автодороге произошло 7 февраля, когда Geely насмерть сбил пешехода. До этого в конце января случилась серьезная авария с двумя фурами и легковушкой, в итоге водитель одного из большегрузов скончался.