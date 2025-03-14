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Большая пробка образовалась на МКАД из-за смертельного ДТП

МИНСК, 14 мар — Sputnik. На МКАД в районе Каменной горки наблюдаются пробки из-за смертельной аварии, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Источник: Telegram / УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Трагический инцидент случился рано утром 14 марта в районе 36-го километра.

Пешеход-мужчина решил перебежать кольцевую дорогу и не обратил внимание на двигавшийся в его сторону автомобиль Peugeot, за рулем которого был 24-летний водитель.

От полученных травм пешеход скончался на месте, его личность сейчас устанавливают правоохранители.

Ранее смертельное ДТП на Минской кольцевой автодороге произошло 7 февраля, когда Geely насмерть сбил пешехода. До этого в конце января случилась серьезная авария с двумя фурами и легковушкой, в итоге водитель одного из большегрузов скончался.

В ГАИ напомнили, что пересекать проезжую часть МКАД пешеходам запрещено. Для этого есть надземные и подземные переходы.