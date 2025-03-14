Большая пробка образовалась на МКАД из-за смертельного ДТП

Трагический инцидент случился рано утром 14 марта в районе 36-го километра.
Пешеход-мужчина решил перебежать кольцевую дорогу и не обратил внимание на двигавшийся в его сторону автомобиль Peugeot, за рулем которого был 24-летний водитель.
От полученных травм пешеход скончался на месте, его личность сейчас устанавливают правоохранители.
Ранее смертельное ДТП на Минской кольцевой автодороге произошло 7 февраля, когда Geely насмерть сбил пешехода. До этого в конце января случилась серьезная авария с двумя фурами и легковушкой, в итоге водитель одного из большегрузов скончался.
В ГАИ напомнили, что пересекать проезжую часть МКАД пешеходам запрещено. Для этого есть надземные и подземные переходы.