В Красноярске раскрыли сеть фейковых массажных салонов

Материалы по делу 11 администраторов уже переданы прокурору и вскоре будут рассмотрены в суде. Расследование в отношении главаря сети и 13 его сообщников продолжается. Им предъявлены более тяжкие обвинения: от создания криминального сообщества до принуждения к оказанию интимных услуг.