В Красноярске раскрыли сеть фейковых массажных салонов

В региональном ГСУ СК России сообщили о привлечении к ответственности лиц, содействовавших в оказании интимных услуг. Сигнал о подпольной сети поступил от норильских правоохранителей.
Фальшивые массажные салоны функционировали с 2020 по 2023 год на территории четырех регионов страны: Красноярского и Краснодарского краев, а также Мурманской области и Якутии. Нити преступного бизнеса вели к 40-летнему екатеринбуржцу.
Он со своими подручными выстроил систему, где женщины-администраторы встречали гостей, сопровождали их к «массажисткам», собирали плату и заметали следы. Всего в теневом бизнесе были задействованы 37 женщин, предоставлявших интимные услуги.
Материалы по делу 11 администраторов уже переданы прокурору и вскоре будут рассмотрены в суде. Расследование в отношении главаря сети и 13 его сообщников продолжается. Им предъявлены более тяжкие обвинения: от создания криминального сообщества до принуждения к оказанию интимных услуг.
Это не первый такой салон, обнаруженный силовиками. В Красноярске отец и сыновья создали массажный салон с проститутками.