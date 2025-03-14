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В Красноярске раскрыли сеть фейковых массажных салонов

Красноярские следователи поставили точку в деле 11 женщин, промышлявших в качестве администраторов притонов под вывеской массажных кабинетов.

Источник: Следственный комитет РФ

В региональном ГСУ СК России сообщили о привлечении к ответственности лиц, содействовавших в оказании интимных услуг. Сигнал о подпольной сети поступил от норильских правоохранителей.

Фальшивые массажные салоны функционировали с 2020 по 2023 год на территории четырех регионов страны: Красноярского и Краснодарского краев, а также Мурманской области и Якутии. Нити преступного бизнеса вели к 40-летнему екатеринбуржцу.

Он со своими подручными выстроил систему, где женщины-администраторы встречали гостей, сопровождали их к «массажисткам», собирали плату и заметали следы. Всего в теневом бизнесе были задействованы 37 женщин, предоставлявших интимные услуги.

Материалы по делу 11 администраторов уже переданы прокурору и вскоре будут рассмотрены в суде. Расследование в отношении главаря сети и 13 его сообщников продолжается. Им предъявлены более тяжкие обвинения: от создания криминального сообщества до принуждения к оказанию интимных услуг.

Это не первый такой салон, обнаруженный силовиками. В Красноярске отец и сыновья создали массажный салон с проститутками.