Под Омском перевернулась маршрутка с людьми

В паблике «Инцидент Омск» соцсети «Вконтакте» в пятницу, 14 марта 2025 года, появилось сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием пассажирского транспорта.
«34-й км Черлакского тракта. Перевернулась маршрутка Ачаир-Лобкова № 905», — говорится в публикации.
Отметим, что к посту приложено видео, на котором показана лежащая на боку маршрутка. Также на кадрах видно, что на месте работают экстренные службы.
Официальной информации о данном ДТП и пострадавших в нем пока не поступало.
Напомним, что с утра пятницы, 14 марта 2025 года, в Омске и области на дорогах гололед, в связи с погодными условиями ограничено движение на загородных трассах.