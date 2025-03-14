Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Омском перевернулась маршрутка с людьми

О пострадавших пока неизвестно.

Источник: SuperOmsk.ru

В паблике «Инцидент Омск» соцсети «Вконтакте» в пятницу, 14 марта 2025 года, появилось сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием пассажирского транспорта.

«34-й км Черлакского тракта. Перевернулась маршрутка Ачаир-Лобкова № 905», — говорится в публикации.

Отметим, что к посту приложено видео, на котором показана лежащая на боку маршрутка. Также на кадрах видно, что на месте работают экстренные службы.

Официальной информации о данном ДТП и пострадавших в нем пока не поступало.

Напомним, что с утра пятницы, 14 марта 2025 года, в Омске и области на дорогах гололед, в связи с погодными условиями ограничено движение на загородных трассах.