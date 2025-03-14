Экс-депутата в Новороссийске подозревают в вымогательстве 500 млн рублей

Сотрудники МВД при поддержке регионального УФСБ провели проверку по факту вымогательства. Следователи установили, что подозреваемый, выступая как заинтересованное лицо в конфликте при разделе наследства, угрожал предпринимателю, ссылаясь на якобы имеющееся у него покровительство ФСБ России и связи в контрольно-надзорных органах Кубани.