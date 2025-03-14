Самолет столкнулся с птицей во время полета из Фукуока до Астаны

Перелет из Казахстана во Вьетнам сам по себе достаточно сложный и долгий, особенно с детьми. А тут еще и остановка в Шымкенте, плюс выяснилось, что в наш самолет врезалась птица. Конечно, огромная благодарность пилотам, которые посадили самолет без нареканий!