Самолет столкнулся с птицей во время полета из Фукуока до Астаны

В одном из постов в Threads казахстанка сообщила об инциденте, который произошел на днях.
Перелет из Казахстана во Вьетнам сам по себе достаточно сложный и долгий, особенно с детьми. А тут еще и остановка в Шымкенте, плюс выяснилось, что в наш самолет врезалась птица. Конечно, огромная благодарность пилотам, которые посадили самолет без нареканий!
Мы решили уточнить у авиакомпании SCAT информацию касательно данной ситуации.
После посадки рейса VSV5355 Фукуок — Астана в Шымкенте для дозаправки из-за сильного встречного ветра экипаж обнаружил попадание птицы. Авиакомпания направила дополнительное воздушное судно для устранения последствий инцидента. Пассажиры получили горячее питание и разместились в отелях города на время ожидания вылета. Безопасность пассажиров — главный приоритет авиакомпании.
К слову, Фукуок — крупнейший остров Вьетнама. Он известен своими пляжами и природой. Остров привлекает путешественников со всего мира.