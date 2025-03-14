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Член межрегиональной ОПГ задержан в Челябинской области с 2 кг наркотика

Член межрегиональной организованной преступной группы задержан в Челябинской области с двумя килограммами мефедрона, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Канал незаконного сбыта наркотических средств пресечен сотрудниками УФСБ.

«Задержан наркодилер, который пытался извлечь из тайника наркотическое средство массой 2 кг», — прокомментировали официальный представитель контрразведчиков Татьяна Соснина.

По ее словам, фигурант являлся представителем онлайн-магазина, который специализируется на незаконном сбыте синтетических наркотиков посредством электронной площадки теневой сети интернета.

Известно также, что мужчина ранее был судим за кражу и умышленное повреждение имущества.

На этот раз на него завели дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере».

УФСБ России по Челябинской области напоминает, что эта статья предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.