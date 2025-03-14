Член межрегиональной ОПГ задержан в Челябинской области с 2 кг наркотика

Канал незаконного сбыта наркотических средств пресечен сотрудниками УФСБ.
«Задержан наркодилер, который пытался извлечь из тайника наркотическое средство массой 2 кг», — прокомментировали официальный представитель контрразведчиков Татьяна Соснина.
По ее словам, фигурант являлся представителем онлайн-магазина, который специализируется на незаконном сбыте синтетических наркотиков посредством электронной площадки теневой сети интернета.
Известно также, что мужчина ранее был судим за кражу и умышленное повреждение имущества.
На этот раз на него завели дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере».
УФСБ России по Челябинской области напоминает, что эта статья предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.