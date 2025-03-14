Суд в Финляндии приговорил россиянина Тордена к пожизненному заключению

«Защита считает вину не доказанной, а приговор — политически мотивированным», — сказала адвокат. Она добавила, что защита намерена обжаловать решение суда.
При этом защите удалось снять с Тордена обвинение в организации засады с использованием украинского флага.
Участник диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич» с позывным Славян приехал на Украину в 2014 году по «гуманитарным причинам» с целью оказать помощь местным жителям. По его словам, группировка не входила в состав российской армии, командных полномочий в «Русиче» он не имел, а из-за методов работы в итоге покинул группу.
«Я не участвовал в этом. Я не сделал ни одного выстрела», — заявил Торден в ответ на обвинения в участии в расстрелах. По версии обвинения, 5 сентября 2014 года группа расстреляла 22 украинских солдата и ранила четверых. Что касается произнесенной им на видео фразы «Никакой пощады не будет, и пленных не берем», то это Торден повторял слова командира. Более того, слов «пощады не будет» на видео не было. Также он подчеркнул, что к раненым военнопленным или врагам следует относиться с уважением.