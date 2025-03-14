Суд в Финляндии приговорил россиянина Тордена к пожизненному заключению

«Я не участвовал в этом. Я не сделал ни одного выстрела», — заявил Торден в ответ на обвинения в участии в расстрелах. По версии обвинения, 5 сентября 2014 года группа расстреляла 22 украинских солдата и ранила четверых. Что касается произнесенной им на видео фразы «Никакой пощады не будет, и пленных не берем», то это Торден повторял слова командира. Более того, слов «пощады не будет» на видео не было. Также он подчеркнул, что к раненым военнопленным или врагам следует относиться с уважением.