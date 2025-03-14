В Воронежской области водитель «десятки» врезался в мост, улетел в кювет и погиб

Напомним, вечером 13 марта в Борисоглебске 16-летний мотоциклист без прав врезался сразу в две машины и погиб. Ровесница, ехавшая с ним, попала в больницу. При этом в ДТП виноват не подросток, а водитель одной из машин, не пропустившей мотоцикл.