В Воронежской области водитель «десятки» врезался в мост, улетел в кювет и погиб

В четверг, 13 марта, около двух часов ночи, в Репьевском районе на 10 километре дороги Воронеж-Луганск-Репьевка случилась смертельная авария.
51-летний местный житель, руливший «десяткой», потерял контроль над машиной. «Ладу» понесло сперва на мостовое сооружение, а потом и в кювет. Машина опрокинулась на крышу. Водитель получил такие тяжелые травмы, что не дожил даже до приезда скорой.
Напомним, вечером 13 марта в Борисоглебске 16-летний мотоциклист без прав врезался сразу в две машины и погиб. Ровесница, ехавшая с ним, попала в больницу. При этом в ДТП виноват не подросток, а водитель одной из машин, не пропустившей мотоцикл.