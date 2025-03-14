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В Воронежской области водитель «десятки» врезался в мост, улетел в кювет и погиб

В Репьевском районе 51-летний мужчина на «десятке» опрокинулся в кювет и погиб.

Источник: телеграм-канал ГУ МВД России по Воронежской области

В четверг, 13 марта, около двух часов ночи, в Репьевском районе на 10 километре дороги Воронеж-Луганск-Репьевка случилась смертельная авария.

51-летний местный житель, руливший «десяткой», потерял контроль над машиной. «Ладу» понесло сперва на мостовое сооружение, а потом и в кювет. Машина опрокинулась на крышу. Водитель получил такие тяжелые травмы, что не дожил даже до приезда скорой.

Напомним, вечером 13 марта в Борисоглебске 16-летний мотоциклист без прав врезался сразу в две машины и погиб. Ровесница, ехавшая с ним, попала в больницу. При этом в ДТП виноват не подросток, а водитель одной из машин, не пропустившей мотоцикл.