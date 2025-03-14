Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из горящей многоэтажки в Уфе МЧС спасли 10 человек

Обошлось без пострадавших и жертв.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники МЧС России эвакуировали десять человек во время пожара в многоквартирном доме в Уфе. По информации пресс-службы ведомства, возгорание произошло в общем тамбуре на седьмом этаже дома по улице Транспортной, 44.

Прибывшие на место спасатели сразу приступили к эвакуации жильцов. С помощью специальных масок они вывели десять человек из задымленных коридоров.

— Пожар был локализован на площади пять квадратных метров. Пострадавших и жертв удалось избежать. Для безопасной эвакуации использовалась тактическая вентиляция, — рассказали в МЧС.

Причины возгорания выясняет дознаватель ведомства.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.