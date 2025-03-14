Из горящей многоэтажки в Уфе МЧС спасли 10 человек

Сотрудники МЧС России эвакуировали десять человек во время пожара в многоквартирном доме в Уфе. По информации пресс-службы ведомства, возгорание произошло в общем тамбуре на седьмом этаже дома по улице Транспортной, 44.
Прибывшие на место спасатели сразу приступили к эвакуации жильцов. С помощью специальных масок они вывели десять человек из задымленных коридоров.
— Пожар был локализован на площади пять квадратных метров. Пострадавших и жертв удалось избежать. Для безопасной эвакуации использовалась тактическая вентиляция, — рассказали в МЧС.
Причины возгорания выясняет дознаватель ведомства.
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