Мошенники обманули 9-летнюю девочку и похитили деньги её матери

В полицию обратилась 39-летняя омичка из Центрального округа, обнаружившая пропажу 60 000 рублей со своего счёта. После того как её дочь играла вечером в онлайн-игру на мамином смартфоне, с карты были переведены деньги в банк Киргизии.
Расследование показало, что девочка получила сообщение от мошенницы, выдававшей себя за популярного блогера Юлию Квинку. Злоумышленница пообещала школьнице приз, если та сфотографирует мамин телефон и отправит сообщение «Бал Юлечки». Ребёнок выполнил все указания, но не рассказал об этом родителям. По факту преступления возбуждено уголовное дело о краже. Ведётся следствие.
Ранее мы сообщали о новом виде мошенничества, связанном с самозапретом на кредиты. С 1 марта 2025 года россияне могут установить такой запрет с помощью Госуслуг. Однако теперь мошенники используют в своих схемах и эту возможность обмануть.