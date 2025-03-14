В Калининграде мошенники похитили 1,6 млн рублей у молодой женщины под видом продления сим-карты

Афера началась с якобы стандартного звонка о необходимости продления срока действия сим-карты. Злоумышленники убедили женщину назвать код из SMS-сообщения, получив таким образом доступ к ее аккаунту на портале Госуслуг.
В ходе дальнейшего обмана мошенники сообщили о якобы оформленном на нее кредите и убедили перевести все сбережения и кредитные средства на «безопасный счет». Только после выполнения всех указаний женщина поняла, что стала жертвой аферистов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полиция проводит расследование для установления личностей и задержания преступников.
Это уже не первый подобный случай в регионе. Правоохранители призывают граждан быть бдительными и ни под каким предлогом не сообщать коды из SMS-сообщений посторонним лицам.