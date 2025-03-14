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На стройке в Казани погиб рабочий, сорвавшись с высоты, — прокуратура начала проверку

На стройплощадке в жилом комплексе на Рауиса Гареева в Казани погиб рабочий, сорвавшись с высоты. Трагедия произошла накануне. Информацию об этом Татар-информу подтвердили в пресс-службе прокуратуры РТ.

«Прокуратурой Приволжского района города Казани организована проверка соблюдения требований законодательства об охране труда», — указали в ведомстве.

Устанавливаются подробности произошедшего.