На стройке в Казани погиб рабочий, сорвавшись с высоты, — прокуратура начала проверку

«Прокуратурой Приволжского района города Казани организована проверка соблюдения требований законодательства об охране труда», — указали в ведомстве.
Устанавливаются подробности произошедшего.
На стройплощадке в жилом комплексе на Рауиса Гареева в Казани погиб рабочий, сорвавшись с высоты. Трагедия произошла накануне. Информацию об этом Татар-информу подтвердили в пресс-службе прокуратуры РТ.
«Прокуратурой Приволжского района города Казани организована проверка соблюдения требований законодательства об охране труда», — указали в ведомстве.
Устанавливаются подробности произошедшего.