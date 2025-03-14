Жителя Ростовской области осудили за призывы к терроризму

Экстремиста оштрафовали на 500 тысяч рублей в Южном окружном военном суде по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). Отметим, решение пока не вступило в силу.