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Жителя Ростовской области осудили за призывы к терроризму

46-летнего жителя Ростовской области осудили за экстремизм в мессенджере.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области 46-летнего азовчанина осудили за призывы к терроризму в одном из мессенджеров. Об этом 14 марта сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

По данным ведомства, мужчина был администратором групп в мессенджере и публиковал идеи о насильственном захвате власти, а также об изменении конституционного строя.

Экстремиста оштрафовали на 500 тысяч рублей в Южном окружном военном суде по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). Отметим, решение пока не вступило в силу.

Напомним, ранее в донской столице двух граждан Украины осудили за шпионаж и поджоги машин со знаком Z.