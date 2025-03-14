Жителя Ростовской области осудили за призывы к терроризму

В Ростовской области 46-летнего азовчанина осудили за призывы к терроризму в одном из мессенджеров. Об этом 14 марта сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.
По данным ведомства, мужчина был администратором групп в мессенджере и публиковал идеи о насильственном захвате власти, а также об изменении конституционного строя.
Экстремиста оштрафовали на 500 тысяч рублей в Южном окружном военном суде по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). Отметим, решение пока не вступило в силу.
Напомним, ранее в донской столице двух граждан Украины осудили за шпионаж и поджоги машин со знаком Z.