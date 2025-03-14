В Нижнем Тагиле арестовали женщину, бросившую умирать младенца на морозе

В Нижнем Тагиле Ленинский суд заключил под стражу женщину, которая оставила на морозе новорожденного ребенка. Об этом сообщает Свердловский областной суд.
«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании Добрыниной меры пресечения в виде содержания под стражей», — говорится в сообщении. Женщину обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст 30, ст. 106 УК РФ «Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка сразу после родов».
Младенца, завернутого в одеяло, обнаружил тагильчанин, выходивший утром из дома. Он быстро отнес ребенка в подъезд и вызвал скорую помощь. Мальчик находится под наблюдением врачей. Матерью брошенного ребенка оказалась 35-летняя местная жительница Алена, работающая в дорожном предприятии Нижнего Тагила. Она призналась, что родила и решила избавиться от новорожденного. В настоящее время женщина доставлена в больницу из-за тяжелого послеродового состояния.