Во Владивостоке осудили скрывшую гражданство США женщину

Во Владивостоке вынесли приговор в отношении женщины, которая, имея российское гражданство, получила паспорт США, но не уведомила об этом власти, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Объединённую пресс-службу судебной системы Приморского края.
Отмечается, что в период с февраля 2022 года по декабрь 2024 года она совершала авиаперелеты на территорию России, временно проживая в Москве и Владивостоке.
Находясь за границей и на территории России, подсудимая осознавала свою обязанность уведомить уполномоченные органы о наличии у неё второго гражданства, однако умышленно этого не сделала. В дальнейшем, находясь в РФ, она также не подала соответствующее уведомление в МВД в установленный законом срок.
Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Приморью. В суде женщина полностью признала свою вину. По приговору мирового судьи она признана виновной по статье 330.2 УК РФ и получила наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей.
Приговор вступил в законную силу, штраф полностью оплачен.