Во Владивостоке осудили скрывшую гражданство США женщину

Находясь за границей и на территории России, подсудимая осознавала свою обязанность уведомить уполномоченные органы о наличии у неё второго гражданства, однако умышленно этого не сделала. В дальнейшем, находясь в РФ, она также не подала соответствующее уведомление в МВД в установленный законом срок.