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ДТП произошло на проспекте 60-летия Октября в Хабаровске: движение затруднено

В Хабаровске произошло дорожно-транспортное происшествие на проспекте 60-летия Октября.

Источник: МК

Автомобиль занесло на сугроб, об этом сообщает телеграм-канал «Хабарай».

По предварительным данным, пострадавших в результате аварии нет. Информация уточняется.

Вероятно, причиной столкновения стала скользкая дорога.