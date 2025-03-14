ДТП произошло на проспекте 60-летия Октября в Хабаровске: движение затруднено

Автомобиль занесло на сугроб, об этом сообщает телеграм-канал «Хабарай».
По предварительным данным, пострадавших в результате аварии нет. Информация уточняется.
Вероятно, причиной столкновения стала скользкая дорога.
В Хабаровске произошло дорожно-транспортное происшествие на проспекте 60-летия Октября.
Автомобиль занесло на сугроб, об этом сообщает телеграм-канал «Хабарай».
По предварительным данным, пострадавших в результате аварии нет. Информация уточняется.
Вероятно, причиной столкновения стала скользкая дорога.