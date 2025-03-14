В Самарской области ищут пропавшего 13-летнего мальчика со шрамом на левой щеке

В Самарской области полицейские ищут без вести пропавшего 13-летнего мальчика. Он ушел из дома 13 марта в 17:00, до сих пор неизвестно, где ребенок находится. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
«На розыск жителя станции Звезда Безенчукского района Артема Бакумшина ориентированы все подразделения отдела полиции. Сейчас идет поиск пропавшего», — рассказали в пресс-службе.
Сотрудники полиции проводят обход жилого сектора, проверяют заброшенные здания, нежилые помещения и лесопарковую зону, просматривают записи с камер видеонаблюдения, опрашивают знакомых. Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних работают с семьей мальчика.
Ребенку на вид 10−12 лет, его рост около 155 см, он плотного телосложения, с серыми глазами и короткими русыми волосами. У мальчика есть небольшой шрам на левой щеке. Он был одет в черно-серую куртку, спортивные штаны и черно-белые кроссовки.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении ребенка, просят позвонить по телефонам: 8 (84676)2−11−31, 8 (917)109−48−44 или 8 (999)701−02−33. Напомним, в Самарской области разыскивают пропавшего подростка в фисташковой шапке. А в Самаре спустя четыре дня нашли мать двойняшек.