В Самарской области ищут пропавшего 13-летнего мальчика со шрамом на левой щеке

Ребенку на вид 10−12 лет, его рост около 155 см, он плотного телосложения, с серыми глазами и короткими русыми волосами. У мальчика есть небольшой шрам на левой щеке. Он был одет в черно-серую куртку, спортивные штаны и черно-белые кроссовки.