Экс-начальника полиции Ростова Сергея Шпака отправили в СИЗО на два месяца

Как сообщалось, вчера Сергей Шпак был задержан. По данным следствия, в 2017 году он, будучи тогда начальником отдела полиции № 5 Управления МВД России по г. Ростову-на-Дону, получил взятку в виде оплаты туристических путевок на сумму более 263 тыс. руб. за покровительство одной из коммерческих организаций.