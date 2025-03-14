Собака покусала двух мальчиков на детской площадке в Воронеже

В микрорайоне Шилово на улице Теплоэнергетиков агрессивная собака напала на двух 9-летних мальчиков. По словам очевидцев, это была беспризорная собака, которая отреагировала на игры школьников. Когда псина кинулась на ребят, ее стал отгонять прохожий. Но животное все равно успело покусать детей. У одного ребенка раны на ноге, у другого — на руке. В медучреждениях предупредили, что пострадавшим теперь придется делать уколы от бешенства.