Банкира Вячеслава Платона задержали в Великобритании

С июня 2013 года по май 2014 года Платон вместе с сообщниками вывели с российских кредитных организаций на банковские счета нерезидента в лице АО КБ «Молдиндконбанк» более 126 млрд рублей. Операция была совершена с помощью поддельных документов. В июле 2022 года Платона объявили в международный розыск.