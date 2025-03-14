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Банкира Вячеслава Платона задержали в Великобритании

Бизнесмена Вячеслава Платона, который обвинялся в мошенничестве, задержали в Великобритании для экстрадиции в Молдавию.

Источник: AP 2024

Об этом 14 марта сообщила Генпрокуратура республики в социальной сети Facebook (принадлежит признанной экстремистской компании Meta, ее деятельность запрещена в РФ).

«Компетентные органы Великобритании проинформировали Генеральную прокуратуру Республики Молдавии о том, что на основании запроса прокуратуры от 25 сентября 2024 года Вячеслав Платон был задержан», — указано в сообщении.

Уточняется, что сейчас прокуратура республики находится в контакте с британскими властями, чтобы организовать процесс передачи подозреваемого правоохранительным органам Молдовы.

С июня 2013 года по май 2014 года Платон вместе с сообщниками вывели с российских кредитных организаций на банковские счета нерезидента в лице АО КБ «Молдиндконбанк» более 126 млрд рублей. Операция была совершена с помощью поддельных документов. В июле 2022 года Платона объявили в международный розыск.