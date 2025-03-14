Банкира Вячеслава Платона задержали в Великобритании

Об этом 14 марта сообщила Генпрокуратура республики в социальной сети Facebook (принадлежит признанной экстремистской компании Meta, ее деятельность запрещена в РФ).
«Компетентные органы Великобритании проинформировали Генеральную прокуратуру Республики Молдавии о том, что на основании запроса прокуратуры от 25 сентября 2024 года Вячеслав Платон был задержан», — указано в сообщении.
Уточняется, что сейчас прокуратура республики находится в контакте с британскими властями, чтобы организовать процесс передачи подозреваемого правоохранительным органам Молдовы.
С июня 2013 года по май 2014 года Платон вместе с сообщниками вывели с российских кредитных организаций на банковские счета нерезидента в лице АО КБ «Молдиндконбанк» более 126 млрд рублей. Операция была совершена с помощью поддельных документов. В июле 2022 года Платона объявили в международный розыск.