Мужчина умер, переходя дорогу в неустановленном месте на МКАД

Смертельное ДТП произошло 14 марта около 4.40 часов на 36-ом километре внешнего кольца МКАД. Установлено, что 24-летний водитель «Пежо» ехал от улицы Казимировской и наехал на пешехода, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте.