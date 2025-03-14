Мужчина умер, переходя дорогу в неустановленном месте на МКАД

Милиция устанавливает личность мужчины, рано утром погибшего на МКАД в результате ДТП. Подробности сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Смертельное ДТП произошло 14 марта около 4.40 часов на 36-ом километре внешнего кольца МКАД. Установлено, что 24-летний водитель «Пежо» ехал от улицы Казимировской и наехал на пешехода, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте.
От полученных травм пешеход погиб на месте. Его личность пока устанавливается.
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