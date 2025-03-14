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Мужчина умер, переходя дорогу в неустановленном месте на МКАД

На МКАД 24-летний водитель в пять утра сбил пешехода, переходившего дорогу.

Источник: Комсомольская правда

Милиция устанавливает личность мужчины, рано утром погибшего на МКАД в результате ДТП. Подробности сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Смертельное ДТП произошло 14 марта около 4.40 часов на 36-ом километре внешнего кольца МКАД. Установлено, что 24-летний водитель «Пежо» ехал от улицы Казимировской и наехал на пешехода, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте.

От полученных травм пешеход погиб на месте. Его личность пока устанавливается.

И также белорусов предупредили о мошенничестве со смертью знакомых: «Знаешь его? Сегодня ночью скончался…».

А еще новое мошенничество с зачислением денег на карту распространяется в Беларуси.