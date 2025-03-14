Задержанного экс-начальника УМВД России по Ростову-на-Дону отправили в СИЗО

Задержанного экс-начальника управления МВД России по Ростову-на-Дону отправили под стражу. Об этом 14 марта сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
— Решение утвердили в Ленинском районном суде донской столицы. Мера пресечения была избрана в виде заключения под стражу на 1 месяц и 30 суток, до 11 мая 2025 года включительно, — прокомментировали в пресс-службе судов региона.
Напомним, экс-правоохранителя подозревают в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ).
Предварительно, коррупционные преступления были совершены в 2017 году (ущерб составил 263 тысячи рублей), а также в период с 2019 по 2023 годы (ущерб составил более 292 тысяч рублей). Также под подозрением оказался оперуполномоченный, который был подчиненным экс-главы УМВД Ростова-на-Дону.