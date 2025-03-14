Задержанного экс-начальника УМВД России по Ростову-на-Дону отправили в СИЗО

Предварительно, коррупционные преступления были совершены в 2017 году (ущерб составил 263 тысячи рублей), а также в период с 2019 по 2023 годы (ущерб составил более 292 тысяч рублей). Также под подозрением оказался оперуполномоченный, который был подчиненным экс-главы УМВД Ростова-на-Дону.