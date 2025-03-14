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Воронежцев предупредили о кибермошенниках, рассылающих фейки о смертях

При клике на сообщение автоматически на компьютер или ноутбук попадает вредоносный вирус.

Источник: Комсомольская правда

Полицейские предупреждают о новой уловке киберпреступников. Так как действуют они большей частью с территории Незалежной, давно уже очевидно, что ничего святого для них нет. Поэтому на этот раз наши враги решили «поиграться» со смертью.

Преступники рассылают людям сообщения о якобы умерших знакомых, прилагая к ним APK-файлы, замаскированные под фотографии этих людей. При клике на них на электронном устройстве устанавливается вредоносное программное обеспечение.

Пресс-служба федерального управления по борьбе с киберпреступностью предупреждает пользователей ПК и владельцев других электронных устройств быть бдительными и проверять любые подозрительные файлы перед их открытием.

Ну, а врагам стоит напомнить, что смерть — такая дама, с которой игрушки плохи. Она шуток не понимает и вполне может отомстить. А способ для этого у нее один.