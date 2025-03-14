Воронежцев предупредили о кибермошенниках, рассылающих фейки о смертях

Полицейские предупреждают о новой уловке киберпреступников. Так как действуют они большей частью с территории Незалежной, давно уже очевидно, что ничего святого для них нет. Поэтому на этот раз наши враги решили «поиграться» со смертью.
Преступники рассылают людям сообщения о якобы умерших знакомых, прилагая к ним APK-файлы, замаскированные под фотографии этих людей. При клике на них на электронном устройстве устанавливается вредоносное программное обеспечение.
Пресс-служба федерального управления по борьбе с киберпреступностью предупреждает пользователей ПК и владельцев других электронных устройств быть бдительными и проверять любые подозрительные файлы перед их открытием.
Ну, а врагам стоит напомнить, что смерть — такая дама, с которой игрушки плохи. Она шуток не понимает и вполне может отомстить. А способ для этого у нее один.