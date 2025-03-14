Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми школьник схватил учительницу за шею и выволок из класса

Мальчика перевели на домашнее обучение.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 10 марта, соцсети облетело видео, на котором ученик школы № 44 за шею выволакивает учительницу из класса. Ролик длится 10 секунд. На кадрах школьник левой рукой обхватывает учительницу и тащит ее в коридор, женщина пытается отмахнуться, и после слов «Всё, успокоился» ученик убирает руку.

«В школе состоялся совет профилактики с участием родителей ребенка. Родителями было принято решение перевести ученика на семейное обучение. Также профильным специалистом даны рекомендации по корректировке поведения ребенка», — рассказали «КП-Пермь» в пресс-службе Департамента образования Перми.

В краевом главке МВД на запрос редакции ответили, что учительница, пострадавшая от агрессии ученика, не подавала заявление в полицию, объяснив это тем, что ребенок не хотел ей причинять зла и претензий женщина к нему не имеет.

Справедливости ради нужно заметить, что на опубликованных кадрах школьник действительно не сдавливает шею учительнице, а когда ее отпускает, словно сам пугается своего поведения.