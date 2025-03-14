На Дону в массовом ДТП пострадали 3 человека, все они госпитализированы

По данным источника, на 6 км + 800 м автодороги c. Самбек — п. Матвеев-Курган водитель автомобиля марки Kia Sportage выехал на встречную полосу там, где делать это запрещено. Он допустил касательное столкновение с автомобилем MAN в составе автопоезда «9241», который двигался в попутном направлении и поворачивал налево. В результате аварии грузовик MAN врезался в Kia Sportage, после чего оба автомобиля съехали с дорожной насыпи.