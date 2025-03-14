Житель Докшиц пойдет под суд, оборудовав персональную АЗС в служебном грузовике

В Докшицах будут судить водителя, превратившего служебную машину в персональную АЗС. Подробности рассказали в УВД Витебского облисполкома.
Установлено, что 63-летний водитель местного сельхозпредприятия использовал конструктивные особенности грузовика, чтобы воровать дизель. В итоге было украдено 330 литров топлива.
— После каждого рейса фигурант сливал в небольшую канистру из бака авто по пять литров дизельного топлива, — прокомментировали в УВД.
Воруя топливо, белорус хотел собрать небольшой бонус к пенсии, а еще заправлять украденной соляркой собственную сельхозтехнику.
Украденное изъяли. Ущерб предприятию составил 735 белорусских рублей. Возбуждено уголовное дело.
Тем временем бензин и дизельное топливо подорожают в Беларуси на 15 копеек.
Еще мужчина умер, переходя дорогу в неустановленном месте на МКАД.
И также белорусов предупредили о мошенничестве со смертью знакомых: «Знаешь его? Сегодня ночью скончался…».