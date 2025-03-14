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Полицейские отправили на экспертизу найденную в Тольятти гранату

В Тольятти нашли гранату, она не представляет опасность.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 14 марта 2025 года, в Тольятти на улице Заставной нашли гранату. На месте работают правоохранительные органы. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях.

«Очевидцы сообщают о найденной в Тольятти на улице Заставной гранате. Территорию оцепила полиция. На месте Росгвардия», — написали очевидцы.

Ситуацию «Комсомолке» прокомментировали в ГУ МВД по Самарской области. Как оказалось, граната не является опасной.

«Обнаруженный предмет опасности не представляет. Сотрудники полиции изъяли его и направили на экспертизу», — рассказали «КП-Самара».