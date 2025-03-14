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Минчанина избили и ограбили трое неизвестных: их задержали по горячим следам

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичные правоохранители задержали троих мужчин, которые избили и ограбили минчанина. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

На линию 102 позвонил минчанин. Он сообщил, что его избили неизвестные и забрали барсетку с имуществом. Сумма похищенного составила около Br9 тыс. Правоохранители по горячим следам задержали злоумышленников: двух 30-летних безработных жителей столицы и ранее судимого за кражу 26-летнего жителя Минской области.

Установлено, что задержанные заметили потерпевшего во время поездки в автобусе. После того, как мужчина покинул общественный транспорт, задержанные проследовали за ним, избили и забрали личные вещи. Похищенный смартфон злоумышленники закопали во дворе дома, а наушники планировали сдать в ломбард и выкупить свой ранее заложенный телефон.

Возбуждено уголовное дело за грабеж.