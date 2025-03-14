Минчанина избили и ограбили трое неизвестных: их задержали по горячим следам

Установлено, что задержанные заметили потерпевшего во время поездки в автобусе. После того, как мужчина покинул общественный транспорт, задержанные проследовали за ним, избили и забрали личные вещи. Похищенный смартфон злоумышленники закопали во дворе дома, а наушники планировали сдать в ломбард и выкупить свой ранее заложенный телефон.