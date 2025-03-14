По громкому делу об охоте «с помощником Кудряшова» вынесли приговор

Уголовное дело рассматривает суд Кинельского района Самарской области. По информации сайта суда, обвиняемые — Евгений Кутулуцкий и Геннадий Лебедев. Видео с «задержанием» мужчин на охоте 5 ноября 2023 г. ранее появлялось в телеграм-каналах. На видео также фигурировал Антон Чередников, который, по словам свидетелей, сам сообщил, что является помощником на тот момент врио председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова. Также в открытых источниках сообщалось, якобы имели место некоторые «звонки». В блогерских расследованиях шла речь и о домах, из-за которых сейчас спор в арбитраже: в версии местных жителей, эти дома в охотхозяйстве и могут использоваться как охотничьи.