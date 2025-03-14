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В Омске полицейские поймали пьяного школьника за рулем угнанного «Фольксвагена»

Подросток направлялся к брату из другого города.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу утром, 14 марта, полицейские остановили машину, за рулем которой находился школьник в пьяном состоянии. Подробности рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

На улице 25-й Линии сотрудники полиции остановили подозрительно двигающийся «Фольксваген Поло». Как выяснилось, за рулем машины находился 13-летний школьник.

Мальчик рассказал полицейским, что взял машину без спроса и приехал к своему брату из Тевриза. Кроме того, у подростка имелись признаки опьянения.

«Результаты освидетельствования подтвердили, что он действительно употреблял спиртные напитки; показания алкотектора — 0,307 мг/л», — рассказали в пресс-службе полиции.

Автомобиль отправили на штрафстоянку. Полицейские передали информацию о подростке в органы ПДН.

Ранее «КП Омск» сообщала, что в Омске женщина на BMW сбила 11-летнюю школьницу.