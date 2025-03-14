В Омске полицейские поймали пьяного школьника за рулем угнанного «Фольксвагена»

В пятницу утром, 14 марта, полицейские остановили машину, за рулем которой находился школьник в пьяном состоянии. Подробности рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.
На улице 25-й Линии сотрудники полиции остановили подозрительно двигающийся «Фольксваген Поло». Как выяснилось, за рулем машины находился 13-летний школьник.
Мальчик рассказал полицейским, что взял машину без спроса и приехал к своему брату из Тевриза. Кроме того, у подростка имелись признаки опьянения.
«Результаты освидетельствования подтвердили, что он действительно употреблял спиртные напитки; показания алкотектора — 0,307 мг/л», — рассказали в пресс-службе полиции.
Автомобиль отправили на штрафстоянку. Полицейские передали информацию о подростке в органы ПДН.
Ранее «КП Омск» сообщала, что в Омске женщина на BMW сбила 11-летнюю школьницу.