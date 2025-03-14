Поджог из мести грозит приморцу уголовной ответственностью

В Надеждинском районе Приморья хозяин земельного участка повздорил с соседом и решил в качестве мести устроить поджог, но пострадал его собственный дом, и мстительному гражданину теперь грозит уголовная ответственность, несмотря на то, что в ходе пожара никто не пострадал, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на региональное управление МЧС.