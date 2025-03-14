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Поджог из мести грозит приморцу уголовной ответственностью

В Надеждинском районе Приморья хозяин земельного участка повздорил с соседом и решил в качестве мести устроить поджог, но пострадал его собственный дом, и мстительному гражданину теперь грозит уголовная ответственность, несмотря на то, что в ходе пожара никто не пострадал, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на региональное управление МЧС.

Источник: ДЕЙТА

Неудачливый мститель поджёг сухую траву на своём участке. Пламя разошлось быстро, поглотив две хозяйственные постройки и повредив крышу дома самого поджигателя.

Надеждинский район входит в перечень муниципалитетов Приморья, где действует особый противопожарный режим. Такие меры приняты также в городских округах Большого Камня, Партизанска, Уссурийска и Фокино, в Шкотовском, Лазовском, Ольгинском, Ханкайском, Хасанском и Хорольском муниципальных округах. Пожароопасный сезон в Приморье начался раньше обычного из-за тёплой и почти бесснежной зимы. Ответственность за ландшафтные пожары в период действия особого режима усиливается.