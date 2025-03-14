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Суд рассмотрит иск мэрии Анапы к владельцам танкеров «Волгонефть» 16 апреля

Мэрия Анапы требует взыскать с ответчиков 211 млн рублей для компенсации принятых мер по ликвидации последствий ЧС.

Суд рассмотрит иск мэрии Анапы к владельцам танкеров «Волгонефть» 16 апреля, сообщает ТАСС.

Напомним, мэрия города подала его в арбитражный суд Краснодарского края 7 марта. Администрация города-курорта требует взыскать с ответчиков 211 млн рублей для компенсации принятых мер по ликвидации ЧС.

Ранее мы писали, мотовилихинский районный суд Перми по требованию транспортной прокуратуры оштрафовал владельца танкера «Волгонефть-212» на 200 тысяч рублей за нарушения лицензионных правил. Согласно исковому заявлению, танкер не подходит для перевозки грузов в зимнее время. Крайний срок использования кораблей типа «река-море» — 30 ноября. Авария же произошла в декабре.

«АиФ-Юг» рассказывал: суд Кубани отказал передавать дело о разливе мазута с танкеров в Москву. Ранее на предварительном судебном заседании представитель «Волгатранснефти» ходатайствовал об изменении подсудности не по месту причинения ущерба, а по месту регистрации ответчика.