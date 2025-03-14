Суд рассмотрит иск мэрии Анапы к владельцам танкеров «Волгонефть» 16 апреля

Ранее мы писали, мотовилихинский районный суд Перми по требованию транспортной прокуратуры оштрафовал владельца танкера «Волгонефть-212» на 200 тысяч рублей за нарушения лицензионных правил. Согласно исковому заявлению, танкер не подходит для перевозки грузов в зимнее время. Крайний срок использования кораблей типа «река-море» — 30 ноября. Авария же произошла в декабре.