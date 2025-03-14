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На Кубани подросток похитил со счетов знакомых почти 400 тысяч рублей

В Северском районе осудят 15-летнего подростка, похитившего деньги у знакомых.

Источник: Комсомольская правда

На Кубани завершили расследование дела о хищении денег подростком. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Все произошло в Северском районе. По версии следствия, 15-летний подросток был у знакомого в поселке Ильском. Когда хозяин квартиры уснул, гость тайно взял его мобильный телефон. Подросток, находясь в другой комнате, перевел в банковском приложении больше 350 тысяч рублей на свой счет. После этого гость ушел.

Еще 34 тысячи рублей обвиняемый похитил у другого знакомого. Подросток так же пришел к нему в гости и тайно перевел деньги на свой банковский счет.

«Денежными средствами подросток распорядился по своему усмотрению. В ходе следствия обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Материалы уголовного дела передали для рассмотрения в суд.