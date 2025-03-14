На Кубани подросток похитил со счетов знакомых почти 400 тысяч рублей

Все произошло в Северском районе. По версии следствия, 15-летний подросток был у знакомого в поселке Ильском. Когда хозяин квартиры уснул, гость тайно взял его мобильный телефон. Подросток, находясь в другой комнате, перевел в банковском приложении больше 350 тысяч рублей на свой счет. После этого гость ушел.