В центре Минска водитель переехал женщину, разворачиваясь через двойную сплошную

В Минске водитель при развороте совершил наезд на пешехода. Подробности жесткого ДТП сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Авария произошла вечером 13 марта в центре Минска. Установлено, что, вблизи пересечения с улицей Немига, двигаясь по улице Романовская Слобода, 39-летний водитель «Додж» стал разворачиваться через двойную сплошную линию. Еще во время запрещенного маневра водитель не предоставил преимущество и совершил наезд на 57-летнюю женщину.
На видео, опубликованном правоохранителями, видно, что машина переехала сбитую женщину, пешехода с серьезными травмами госпитализировали.
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