В центре Минска водитель переехал женщину, разворачиваясь через двойную сплошную

Авария произошла вечером 13 марта в центре Минска. Установлено, что, вблизи пересечения с улицей Немига, двигаясь по улице Романовская Слобода, 39-летний водитель «Додж» стал разворачиваться через двойную сплошную линию. Еще во время запрещенного маневра водитель не предоставил преимущество и совершил наезд на 57-летнюю женщину.