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В центре Минска водитель переехал женщину, разворачиваясь через двойную сплошную

В Минске водитель при развороте переехал женщину на пешеходном переходе.

Источник: Комсомольская правда

В Минске водитель при развороте совершил наезд на пешехода. Подробности жесткого ДТП сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла вечером 13 марта в центре Минска. Установлено, что, вблизи пересечения с улицей Немига, двигаясь по улице Романовская Слобода, 39-летний водитель «Додж» стал разворачиваться через двойную сплошную линию. Еще во время запрещенного маневра водитель не предоставил преимущество и совершил наезд на 57-летнюю женщину.

На видео, опубликованном правоохранителями, видно, что машина переехала сбитую женщину, пешехода с серьезными травмами госпитализировали.

Еще мужчина умер, переходя дорогу в неустановленном месте на МКАД.

И также белорусов предупредили о мошенничестве со смертью знакомых: «Знаешь его? Сегодня ночью скончался…».

А еще житель Докшиц пойдет под суд, оборудовав персональную АЗС.