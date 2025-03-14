В Омском районе подросток на скутере устроил гонки с полицейскими

Сегодня днем полицейские поймали 17-летнего подростка без водительских прав, который пытался скрыться от сотрудников Госавтоинспекции. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.
Инцидент произошел в поселке Магистральный Омского района. Подросток, увидев полицейских, попытался скрыться, однако его задержали.
На место происшествия приехал отец нарушителя. В его присутствии полицейские завели административные дела за управление транспортным средством без водительских прав, за проезд на красный сигнал светофора, невыполнение требования об остановке, а также за управление скутером без мотошлема.
Скутер поместили на штрафстоянку. Полицейские направили информацию о парне в органы ПДН.
Ранее «КП Омск» сообщала, что в Омске полицейские поймали пьяного школьника за рулем угнанного «Фольксвагена».