Три пассажира автобуса пострадали в массовом ДТП под Петербургом

Утром 14 марта на трассе в окрестностях Усть-Ижора в Колпинском районе водитель «МАЗ» задел по касательной автобус, после чего по инерции собрал «паровозик» из еще нескольких ехавших в попутном направлении легковушек. В результате без пострадавших не обошлось. О подробностях сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.