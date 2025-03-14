Три пассажира автобуса пострадали в массовом ДТП под Петербургом

Утром 14 марта на трассе в окрестностях Усть-Ижора в Колпинском районе водитель «МАЗ» задел по касательной автобус, после чего по инерции собрал «паровозик» из еще нескольких ехавших в попутном направлении легковушек. В результате без пострадавших не обошлось. О подробностях сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
— В массовом ДТП травмы различной степени тяжести получили три пассажира общественного транспорта, — уточнили в ведомстве.
Полицейские выехали на место аварии. Они начали проверку. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь.
Тем временем в пресс-службе администрации Ленинградской области автомобилистов предупредили о сложной метеообстановке на трассах. Ожидается, что в течение ближайших часов на регион обрушится мощный снегопад, особенно занести могут дороги в Кировском, Волховском, Бокситогорском, Лодейнопольском и Подпорожском районах. Однако на их расчистку уже вышли 300 спецмашин.