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Три пассажира автобуса пострадали в массовом ДТП под Петербургом

Дорожное происшествие случилось в Колпинском районе.

Источник: Комсомольская правда

Утром 14 марта на трассе в окрестностях Усть-Ижора в Колпинском районе водитель «МАЗ» задел по касательной автобус, после чего по инерции собрал «паровозик» из еще нескольких ехавших в попутном направлении легковушек. В результате без пострадавших не обошлось. О подробностях сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

— В массовом ДТП травмы различной степени тяжести получили три пассажира общественного транспорта, — уточнили в ведомстве.

Полицейские выехали на место аварии. Они начали проверку. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Тем временем в пресс-службе администрации Ленинградской области автомобилистов предупредили о сложной метеообстановке на трассах. Ожидается, что в течение ближайших часов на регион обрушится мощный снегопад, особенно занести могут дороги в Кировском, Волховском, Бокситогорском, Лодейнопольском и Подпорожском районах. Однако на их расчистку уже вышли 300 спецмашин.