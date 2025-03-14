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На трассе под Омском перевернулась пассажирская «Газель» с восемью пассажирами

В результате аварии пострадали два пенсионера.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 14 марта, в районе 11:00 на трассе Омск — Черлак перевернулась пассажирская «Газель». Есть пострадавшие. Подробности рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по Омской области.

По предварительной информации, 72-летний водитель «Киа» в районе 24 километра трассы Омск — Черлак выехал на встречку, где врезался в «Газель». В результате столкновения пассажирский микроавтобус слетел в кювет и опрокинулся.

На момент столкновения внутри «Газели» находились восемь пассажиров. Пострадали 69-летний пенсионер и 72-летняя женщина. Оба доставлены в больницу.

Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего. Организована проверка.

Ранее «КП Омск» сообщала, что в Омске женщина на BMW сбила 11-летнюю школьницу.