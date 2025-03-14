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Прокуратура выясняет обстоятельства ДТП, в котором пострадала 10-летняя омичка

В результате аварии девочка получила тяжелые травмы.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура проводит проверку по факту ДТП, которое произошло сегодня утром, 14 марта, на улице Кемеровской в центре Омска. В результате аварии пострадала 10-летняя школьника. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Напомним, что 25-летняя девушка за рулем BMW сбила 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу на красный сигнал светофора. Школьницу с тяжелыми травмами доставили в больницу.

Прокуратура выясняет все обстоятельства произошедшего.

Ранее «КП Омск» сообщала, что на трассе под Омском перевернулась пассажирская «Газель» с восемью пассажирами.