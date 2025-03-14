Полицейского Сергея Егоркина отправили в СИЗО на два месяца

Напомним, другим фигурантом дела является экс-начальник полиции Ростова Сергей Шпак. По версии следствия, с 2019 года по 2023-й Сергей Шпак, занимая должность заместителя начальника управления МВД России по Ростову-на-Дону, а затем и начальника управления, организовал мошенническую схему. Его подчиненному Сергею Егоркину начисляли зарплату за дни, когда он фактически отсутствовал на рабочем месте. Общая сумма незаконно выплаченной зарплаты составила более 292 тыс. руб. Эти деньги фигуранты поделили между собой.