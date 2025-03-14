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Помощник машиниста получил срок за госизмену в Новосибирске

С января по июнь 2023 года он передавал информацию о маршрутах Западно-Сибирской железной дороги.

Источник: Новосибирский областной суд

Новосибирский областной суд вынес приговор 39-летнему помощнику машиниста электровоза локомотивного депо, признав его виновным в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством (ст. 275.1 УК РФ), сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по региону.

Как установил суд, мужчина, являясь противником политики РФ, в январе 2023 года установил сотрудничество с представителем иностранной спецслужбы. С января по июнь 2023 года он передавал информацию о маршрутах Западно-Сибирской железной дороги, передвижении железнодорожных составов с военными грузами и расположении воинских частей в Новосибирской области.

Прокурор Новосибирской области Александр Бучман поддерживал обвинение. Суд приговорил виновного к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 300 тысяч рублей.