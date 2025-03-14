Помощник машиниста получил срок за госизмену в Новосибирске

Как установил суд, мужчина, являясь противником политики РФ, в январе 2023 года установил сотрудничество с представителем иностранной спецслужбы. С января по июнь 2023 года он передавал информацию о маршрутах Западно-Сибирской железной дороги, передвижении железнодорожных составов с военными грузами и расположении воинских частей в Новосибирской области.