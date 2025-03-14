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В Ташкентской области двое мужчин убили более 50 голубей: им грозит крупный штраф

Vaib.uz (Узбекистан. 14 марта). В Янгиюльском районе Ташкентской области зафиксирован шокирующий случай — двое местных жителей убили более 50 голубей. В отношении нарушителей уже составлен административный протокол по части 4 статьи 90 Административного кодекса.

Источник: Vaib.Uz

Согласно расчетам, нанесенный экологический ущерб составил 19,5 миллиона сумов. Документы по делу уже направлены в Янгиюльский районный суд, где будет дана правовая оценка действиям задержанных.

За подобное нарушение законодательство предусматривает штраф для граждан в размере от 50 до 70 БРВ (18,7 миллиона до 26,2 миллиона сумов).

Кто они: браконьеры или живодеры?

На первый взгляд, речь идет о незаконной охоте, а не о жестоком обращении с животными. Однако возникает вопрос: зачем вообще охотиться на голубей?

Это не дикие птицы, обладающие высокой ценностью для охотников. Их мясо не является популярным, а использование в качестве трофеев — сомнительное удовольствие. Так что пока остается загадкой, что двигало этими «охотниками».

Теперь им предстоит ответить перед законом.