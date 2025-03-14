За вторжение в Курскую область двое украинских военных получили по 16 лет

По данным следствия, подсудимые в первой декаде августа 2024 года в составе колонны БМП вторглись на территорию Курской области — сперва в сторону села Любимовка Кореневского района, затем — в сторону села Николаево-Дарьино Суджанского района, последовательно блокировав их.