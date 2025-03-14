За вторжение в Курскую область двое украинских военных получили по 16 лет

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы военнослужащих вооруженных формирований Украины Андрея Анисимова и Дмитрия Лабунского за участие во вторжении в Курскую область.
«Суд приговорил Анисимова и Лабунского к 16 годам лишения свободы каждого с отбыванием первых трех лет в тюрьме, остальной части наказания — в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры России.
По данным следствия, подсудимые в первой декаде августа 2024 года в составе колонны БМП вторглись на территорию Курской области — сперва в сторону села Любимовка Кореневского района, затем — в сторону села Николаево-Дарьино Суджанского района, последовательно блокировав их.
Как сообщили в пресс-службе СК, 10 августа 2024 года в ходе боевых действий Анисимов и Лабунский были задержаны военнослужащими ВС РФ.