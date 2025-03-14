Омич обокрал на 27 тысяч супермаркет на Гашека с целью вернуть долг приятелю

В Омске полицейские задержали 31-летнего мужчину, который совершил крупную кражу в супермаркете на Гашека. Омич вынес из магазина алкоголя и сигарет на почти 27000 рублей. Подробности рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.
Работник одной из сети омских супермаркетов на улице Гашека обратился к заявлением о краже к полицейским. Сигнализация сработала рано утром, однако к моменту приезда сотрудников ЧОПа в магазине уже никого не было.
Продавцы обнаружили пропажу восьми бутылок алкоголя и пяти блоков сигарет. Общая сумма ущерба составила 26850 рублей.
Сотрудники полиции отсмотрели записи с камер видеонаблюдения. На записи неизвестный мужчина разбил дверной стеклопакет и проник в магазин. Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 31-летний ранее судимый за кражи омич. Из колонии он вышел осенью 2024 года.
Как выяснилось, украденный товар мужчина отдал своему приятелю в счет погашения долга. Полицейские провели обыск в квартире омича, где обнаружили несколько украденных бутылок виски, а также телевизор.
Телевизор мужчина украл из частного дома в 3-м Украинском переулке. Стоимость техники — 41000 рублей.
Следователи завели на омича уголовное дело по факту кражи. Мужчину взяли под стражу.
Ранее «КП Омск» сообщала, что омичка за несколько дней обворовала несколько магазинов, а еду продала прохожим.