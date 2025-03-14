Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омич обокрал на 27 тысяч супермаркет на Гашека с целью вернуть долг приятелю

При обыске дома у мужчины выяснилось, что он еще украл и дорогой телевизор.

Источник: Комсомольская правда

В Омске полицейские задержали 31-летнего мужчину, который совершил крупную кражу в супермаркете на Гашека. Омич вынес из магазина алкоголя и сигарет на почти 27000 рублей. Подробности рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Работник одной из сети омских супермаркетов на улице Гашека обратился к заявлением о краже к полицейским. Сигнализация сработала рано утром, однако к моменту приезда сотрудников ЧОПа в магазине уже никого не было.

Продавцы обнаружили пропажу восьми бутылок алкоголя и пяти блоков сигарет. Общая сумма ущерба составила 26850 рублей.

Сотрудники полиции отсмотрели записи с камер видеонаблюдения. На записи неизвестный мужчина разбил дверной стеклопакет и проник в магазин. Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 31-летний ранее судимый за кражи омич. Из колонии он вышел осенью 2024 года.

Как выяснилось, украденный товар мужчина отдал своему приятелю в счет погашения долга. Полицейские провели обыск в квартире омича, где обнаружили несколько украденных бутылок виски, а также телевизор.

Телевизор мужчина украл из частного дома в 3-м Украинском переулке. Стоимость техники — 41000 рублей.

Следователи завели на омича уголовное дело по факту кражи. Мужчину взяли под стражу.

Ранее «КП Омск» сообщала, что омичка за несколько дней обворовала несколько магазинов, а еду продала прохожим.