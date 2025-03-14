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Пятерых рыбаков спасли со льда Финского залива под Петербургом

ЧП произошло в Курортном районе.

Источник: МЧС по Петербургу

В первом часу дня 14 марта на пульт спасателей пришел сигнал о помощи от любителей подледного лова на Финском заливе в районе поселка Ушково. Они заявили, что из-за промоины, образовавшейся в 100 метрах от берега, не могут самостоятельно выбраться. О подробностях сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу.

— Прибывшие на место происшествия пожарно-спасательные подразделения обнаружили там пятерых мужчин. Они доставили их на большую землю на катере на воздушной подушке, — рассказали в ведомстве.

Никому из пострадавших помощь медиков не потребовалась. После очередного инцидента специалисты снова напомнили петербуржцам о недопустимости выходить на неокрепший покров водоемов.

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» рассказывала, что сегодня в Северной столице объявили желтый уровень погодной опасности. Горожан призвали проявить особую осторожность, ведь на улицы обрушится мощный снегопад, а на дорогах появится гололедица.