Пятерых рыбаков спасли со льда Финского залива под Петербургом

В первом часу дня 14 марта на пульт спасателей пришел сигнал о помощи от любителей подледного лова на Финском заливе в районе поселка Ушково. Они заявили, что из-за промоины, образовавшейся в 100 метрах от берега, не могут самостоятельно выбраться. О подробностях сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу.