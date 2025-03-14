В Одессе убит участник поджога Дома профсоюзов

По версии Telegram-канала Shot, причиной убийства украинского активиста могла быть месть со стороны родственника одного из погибших мобилизованных солдат армии Украины. При жизни Ганул боролся с уклонистами и выкладывал ролики о своих действиях в интернет. При этом в Нацполиции республики сообщили, что убийство националиста квалифицировано как «совершенное по заказу».