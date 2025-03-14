Мэра Бирска и ее зама обвиняют во взяточничестве и продаже культурного наследия по заниженной цене

Глава администрации башкирского города Бирска Виктория Бурдина и ее заместитель оказались под арестом по обвинениям в получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили пресс-службы Следственного комитета, прокуратура и ФСБ республики.
Согласно версии следствия, в минувшем декабре градоначальница получила через своего зама взятку в 30 тысяч рублей от подрядной организации. Деньги передали за подписание актов выполненных работ по муниципальному контракту на благоустройство городского объекта, хотя работы не соответствовали проектной документации. Также чиновница обещала «покровительство» при выполнении других контрактов.
Кроме того, в июне 2023-го сити-менеджер продала объект культурного наследия регионального значения «Дом Коновалова» коммерческой организации за 3,1 миллиона рублей, хотя его рыночная стоимость оценивалась в 5,8 миллиона рублей. Уже через месяц новый владелец перепродал здание за 7,2 млн рублей. Тем самым был нанесен ущерб бюджету в размере 2,7 миллиона рублей.
Региональная прокуратура Башкирии провела проверку и установила, что Бурдина, несмотря на предупреждения, не предприняла мер для возвращения объекта в муниципальную собственность.
Было возбуждено уголовное дело по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями», «Получение взятки» и «Посредничество во взяточничестве».
Оба обвиняемых заключены под стражу на два месяца — до 13 мая. Следствие продолжает собирать доказательства.