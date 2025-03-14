Мэра Бирска и ее зама обвиняют во взяточничестве и продаже культурного наследия по заниженной цене

Согласно версии следствия, в минувшем декабре градоначальница получила через своего зама взятку в 30 тысяч рублей от подрядной организации. Деньги передали за подписание актов выполненных работ по муниципальному контракту на благоустройство городского объекта, хотя работы не соответствовали проектной документации. Также чиновница обещала «покровительство» при выполнении других контрактов.