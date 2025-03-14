Ученики СУНЦ УрФУ обратились к Мизулиной после массового отравления

Администрация СУНЦ УрФУ в Екатеринбурге оказывает давление на учеников после массового отравления. Об этом главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной заявили лицеисты.
«Сейчас мне пишет большое количество учеников этого центра. Они говорят, что на них оказывается давление со стороны администрации заведения. Ребятам якобы запрещают рассказывать о произошедшем, угрожая отчислением и выселением из общежития. Получается, что руководство лицея, вероятно, пытается препятствовать ходу следствия. Кроме того, лицеисты рассказывают о том, что родителей просят забирать из интерната иногородних детей домой, хотя они также могут быть нездоровы», — написала Мизулина в своем telegram-канале.
ЕАН рассказывал, что в Екатеринбурге в общежитии СУНЦ УрФУ произошло массовое заболевание среди школьников. За медицинской помощью обратились более 40 человек. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Лицей перевели на дистант. У большинства заболевших детей диагностирован норовирус. Он же выявлен у двух сотрудников поставщика еды — ООО «Общественное питание»: заведующего производством и сотрудника зала, который накрывал на столы.