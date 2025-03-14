Ученики СУНЦ УрФУ обратились к Мизулиной после массового отравления

«Сейчас мне пишет большое количество учеников этого центра. Они говорят, что на них оказывается давление со стороны администрации заведения. Ребятам якобы запрещают рассказывать о произошедшем, угрожая отчислением и выселением из общежития. Получается, что руководство лицея, вероятно, пытается препятствовать ходу следствия. Кроме того, лицеисты рассказывают о том, что родителей просят забирать из интерната иногородних детей домой, хотя они также могут быть нездоровы», — написала Мизулина в своем telegram-канале.