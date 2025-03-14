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Пропавшего школьника из Самары нашли на рынке Мехзавода

Подростка из Самары, который 13 марта не вернулся домой, нашли живым и здоровым.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре нашли 11-летнего мальчика, который пропал 13 марта. Ребенок ушел со школы, но домой так и не вернулся. Днем 14 марта беглеца нашли, о подробностях рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.

— Сотрудникам полиции поступило сообщение, что возле одного из рынков в поселке Мехзавод местные жители видели похожего мальчика, — прокомментировала пресс-служба регионального МВД.

Пропавшего школьника, действительно, нашли недалеко от рынка. Мальчика передали родителям. Его жизнь и здоровье были вне угрозы, а никакие противоправные действия с ним не совершали. Полицейские продолжают разбираться в подробностях инцидента.